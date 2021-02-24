Премьер Азербайджана поздравил грузинского коллегу
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Ираклия Гарибашвили с утверждением на пост премьер-министра Грузии, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.
В поздравительном письме подчеркнуто, что Азербайджан и Грузию связывают богатые традиции дружбы и добрососедства, выражена надежда на продолжение совместных шагов по дальнейшему развитию и укреплению азербайджано-грузинских межгосударственных отношений и стратегического сотрудничества.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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