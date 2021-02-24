Распространена петиция в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы!"

БАКУ /Trend/ - В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость для Ходжалы!" начался сбор подписей с целью признания Ходжалинского геноцида, привлечения виновников этого преступления к правовой ответственности и донесения справедливого голоса Азербайджана до мировой общественности, сообщает в среду Trend.

Петиция направлена международным организациям, международным судам и министерствам иностранных дел различных стран.

В ней представлена информация о геноциде, совершенном армянскими вооруженными силами против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, и требуются дача правовой оценки этому преступлению властей Армении, привлечение виновников Ходжалинского геноцида к ответственности, содержится призыв о том, чтобы преступление в Ходжалы было признано актом геноцида.

Подписать петицию можно по ссылке http://justiceforkhojaly.org/petition