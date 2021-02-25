Президент Ильхам Алиев: Сдача в период тандема НФА-Мусават Шуши, Лачина, Кельбаджара врагу была большим предательством

БАКУ/Trend/ -Сдача в период тандема НФА-Мусават Шуши, Лачина, Кельбаджара врагу была большим предательством.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«В Первой Карабахской войне наши отважные сыны проявили отвагу. Однако в то время люди, возглавлявшие Азербайджан, не смогли принять надлежащих мер. В частности, сдача в период тандема НФА-Мусават Шуши, Лачина, Кельбаджара врагу была большим предательством и фактически предопределила дальнейший ход войны, потому что между Арменией и Нагорным Карабахом была создана географическая связь, после чего армяне получили очень большое преимущество для оккупации других земель.

В то время оборона наших регионов фактически, можно сказать, была отдана на волю сил самообороны. Регулярной армии не было. Не были даже приняты необходимые меры для вывода людей из Кяльбаджара, Лачина, поэтому имелись большие потери среди населения. Завтра – 29-я годовщина Ходжалинского геноцида. Ходжалинский геноцид – это преступление против человечности. Это преступление совершило армянское государство. Во Второй Карабахской войне мы также отомстили за жертв Ходжалы»,- сказал Президент Ильхам Алиев.