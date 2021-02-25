Президент Ильхам Алиев: Мы готовим генеральный план реконструкции каждого города

БАКУ/Trend/ -Мы готовим генеральный план реконструкции каждого города.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Phillips Lighting) Эриком Рондолатом и другими представителями руководства компании.

Коснувшись проектов, реализуемых в нашей стране компанией Signify, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Считаю, что бакинский, сумгайытский, шамахинский проекты действительно демонстрируют отличную деятельность, эффективность вашей компании. У нас есть новые планы. Мы уже обсудили эти планы в связи с другими крупными городами и, конечно, освобожденными от оккупации территориями. Мы готовим генеральный план реконструкции каждого города, и освещение улиц станет его важной частью.