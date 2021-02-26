Мы требуем справедливости для невинных жертв Ходжалинского геноцида - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Мы требуем справедливости для невинных жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

"Мы помним! Мы требуем справедливости для невинных жертв Ходжалинского геноцида. В Армении, опираясь на такие экстремальные идеологии, как расизм, дискриминация, ненависть на этнической почве, преступников, совершивших Ходжалинский геноцид, воспринимают как героев», - пишет он.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)