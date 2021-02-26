Азербайджан сконцентрирован на реабилитации и реконструкции земель - депутат

БАКУ /Trend/ - После подписания трехстороннего договора Азербайджан вошел в постконфликтный период.

Как сообщает Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Амина Агазаде в ходе 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Страна принимает шаги для уменьшения последствий оккупации. Сейчас Азербайджан сконцентрирован на реабилитации и реконструкции земель.

Оно отметила, что до сегодняшнего дня Азербайджан вернул 71 военнопленного Армении. При этом Армения пытается доказать, что её 62 гражданина задержаны как военнопленные.

Она добавляет, что действительно 62 гражданина Армении были захвачены Азербайджаном, однако, эта группа незаконно проникла на территорию страны после подписания известных соглашений.

В результате их незаконного пребывания на территории Азербайджана, четверо азербайджанских военных и один гражданский погибли. Соответствующими ведомствами в данное время возбуждено уголовное дело по данному факту.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva