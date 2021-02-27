Президент Ильхам Алиев: Россия и Азербайджан – это дружественные страны

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан – это дружественные страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Что касается другого вопроса - об участии российских компаний в восстановлении, я делал уже заявления на этот счет. Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан – это дружественные страны. Поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Я думаю, что они уже сами могут проявлять интерес. Потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ. Это касается и планирования городов, это касается и уже строительства объектов, в том числе инфраструктурных объектов, и дороги, мосты, электростанции. То есть объем работ огромный. Территория более 10 тысяч квадратных километров освобождена. Поэтому тут, я думаю, для всех друзей Азербайджана хватит фронта работы», - отметил Президент Ильхам Алиев.