В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху
Трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России состоялась в Москве. Россию представлял заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Участники обсудили планы по развитию Нагорного Карабаха, передает Trend со ссылкой на "Вести.ru".
В частности, были рассмотрены отчеты экспертов по перевозкам как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Еще одной темой стал контроль за перевозками, включая пограничный, таможенный, ветеринарный и санитарный. Следующее заседание рабочей группы состоится уже в понедельник, 1 марта, на этот раз в формате видеоконференции.
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