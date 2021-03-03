Военная делегация Пакистана находится с официальным визитом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза прибыла в Азербайджан с официальным визитом, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита, который продлится до 6 марта, генерал Раза проведет ряд встреч.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)