Военная делегация Пакистана находится с официальным визитом в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза прибыла в Азербайджан с официальным визитом, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В рамках визита, который продлится до 6 марта, генерал Раза проведет ряд встреч.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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