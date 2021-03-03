Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией

БАКУ/Trend/ - Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

«Связи между нашими странами имеют большую историю. Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией, он официально не признал Армению из-за оккупации азербайджанских земель. Нашему народу известно об этом, и мы очень высоко ценим это. Азербайджан в свою очередь поддерживает Пакистан во всех вопросах, включая Кашмирский вопрос. Мы оказываем эту поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях. Завтра в формате видеоконференции состоится саммит Организации экономического сотрудничества, и мы обсудим экономическое сотрудничество между нашими странами. Еще раз касаясь наших двусторонних отношений, хочу отметить, что мы сконцентрируем внимание на экономической сфере. Сюда входят энергетическая и транспортная сферы. Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам, проходящим через территорию нашей страны. Таким образом, мы расширим наше сотрудничество и в этой сфере»,- отметил Президент Ильхам Алиев.