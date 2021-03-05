Президент Ильхам Алиев: В период тандема НФА-Мусават страна находилась в абсолютно неуправляемом состоянии

БАКУ /Trend/ - Страна находилась в абсолютно неуправляемом состоянии. Старая партноменклатура, можно сказать, оказалась полностью парализованной, тандем НФА-Мусават, пришедший к власти незаконным путем, грабил, разваливал страну, продавал Армении бензин при том, что шла война.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«На все должности люди назначались за взятку, причем случайные люди, проходимцы. Посмотрите, я неоднократно говорил об этом, кто управлял Азербайджаном, обладатели какой нравственности, каких знаний.

Подобно людям, пришедшим к власти в Армении в 2018 году, они разваливали страну и в итоге привели нас к краю пропасти. Мог азербайджанский народ терпеть это? Конечно же, нет. В этом и заключалась историческая необходимость создания Партии «Ени Азербайджан».

В то время патриотически настроенные люди – знаменитые «91», проявив смелость и национальное мышление, несмотря на репрессии, обратились к великому лидеру. Это требовало большой смелости, потому что законов тогда не существовало, каждый делал все, что ему вздумается. Правоохранительные органы необоснованно задерживали, избивали людей, избивали, оскорбляли их в прямом эфире. Царили полная анархия, хаос, произвол. Убивали, калечили, задерживали, кого хотели. Вот такая картина была в то время. Якобы демократический Народный фронт ввел цензуру. Цензура была введена в то время ими. В то время того, кто им возражал, гнобили, избивали, убивали. Почему учредительный съезд Партии «Ени Азербайджан» был проведен в Нахчыване? В Баку не позволили. Так боялись феномена Гейдара Алиева, настолько сами осознавали свою ничтожную сущность, что знали: если съезд пройдет в Баку, то их власти придет конец, потому что ненависть народа к ним перешла все границы», - сказал Президент Ильхам Алиев.