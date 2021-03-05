В Отдельной армии Нахчывана экипажи бронемашин проводят боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана с экипажами бронемашин проводятся занятия с боевой стрельбой.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны, на занятиях экипажи совершенствуют свои навыки управления боевыми машинами пехоты (БМП) и бронетранспортерами (БТР).

Экипажи, которые до этого были проверены на знания по техническому устройству и тактическим характеристикам бронетехники, во время боевых стрельб поразили цели с высокой точностью.

Занятия в учебном центре и на полигонах продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)