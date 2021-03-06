Президент Ильхам Алиев: В программе Большого возвращения в первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в самом тяжелом положении

БАКУ /Trend/ - Считаю, что в программе Большого возвращения в первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в самом тяжелом положении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Когда начнется реализация программы Большого возвращения, будет дан старт и процессу возвращения на родные земли вынужденных переселенцев, и здесь членам, активистам Партии «Ени Азербайджан» также следует находиться на переднем плане, сыграть свою роль, потому что данный процесс будет происходить в определенный отрезок времени. Мы не сможем за день или за год, за два восстановить все наши разрушенные города и села. Поэтому здесь, конечно, будет соблюдаться последовательность. В связи с этой последовательностью, конечно, считаю, что в первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в самом тяжелом положении. Потому что более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены государством домами и квартирами, их бытовые условия хорошие. Однако в детских садах, общежитиях и других непригодных, то есть, неприспособленных зданиях все еще проживают переселенцы. Здесь активисты Партии «Ени Азербайджан» также должны сыграть свою роль для того, чтобы была соблюдена социальная справедливость», - сказал Президент Ильхам Алиев.