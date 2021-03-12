Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Эксперты из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии, Узбекистана приняли участие в презентации книги профессора, дипломата Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященной памяти покойного директора Baku Network Эльхана Алескерова.

В эпиграфе к этой книге Намик Алиев написал: «Памяти Эльхана Алескерова, Шехида Карабаха, нашего друга и прекрасного человека».

Книга написала по многочисленным интервью, статьям Намика Алиева, опубликованным в течение года на портале Day.az и экспертной платформе Baku Network , которые стали значимым информационным вкладом в доведение справедливой позиции Азербайджана до широкой международной аудитории, в том числе в период 44-дневной Отечественной войны за освобождение Карабаха от армянской оккупации.

Чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук Намик Алиев приурочил издание данной книги ко дню рождения Эльхана Алескерова. Под авторством Эльхана Алескерова и Намика Алиева ранее была издана совместно подготовленная книга "Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха". Эльхан Алескеров и Намик Алиев проделали огромную работу, чтобы собрать и представить хронику событий, основанных на фактах 10 месяцев оккупации территорий Нагорного Карабаха и окружающих районов Азербайджана вооруженными террористическими армянскими группировками в период с сентября 1991 года по июнь 1992 года.

Эльхан Алескеров – участник первой Карабахской войны, дипломат, ученый, философ, офицер госбезопасности, патриот своей страны мечтал вернуться в Карабах, но не дожил до этого дня. Участники международной конференции, в числе которых подключившийся из Австрии Алтай Алескеров (сын Эльхана Алескерова), почтили память Эльхана Алескерова и выступили с инициативой провести следующую встречу в Карабахе.

Презентация книги состоялась на платформе Центра международной политики и безопасности Baku Network, созданного Эльханом Алескеровым.