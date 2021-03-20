Президент Ильхам Алиев: Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!»
БАКУ/Trend/ - Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!»
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Новруз.
«Наша война – вторая Карабахская война изучается сегодня в военных школах ведущих стран мира. Мы вели войну XXI века, уничтожили врага. Армянской армии нет, мы ее уничтожили. Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!», «Шуша – это Азербайджан!», «Карабах – это Азербайджан!»»,- сказал глава государства.
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