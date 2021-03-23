Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch в связи с военнопленными – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе международного гуманитарного права и прав человека. Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch (HRW) о том, что с военнопленными обращаются не в соответствии с Женевскими конвенциями.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана касательно утверждений в докладе организации Human Rights Watch о случаях плохого обращения с военнопленными.