Президент Ильхам Алиев: При желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении

БАКУ/Trend/ - При желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Армения втягивает нас в провокацию, ждет от нас жесткой реакции, чтобы после этого свалить вину на нас и затянуть вопрос еще на 30 лет. Мы не поддались на провокацию. Мы вели себя сдержано, в соответствии со всеми нормами и принципами международного права. Поэтому Армения летом прошлого года совершила против нас военную провокацию. Наши позиции на армяно-азербайджанской государственной границе подверглись обстрелу. Армянские воинские формирования попытались пересечь нашу границу, погибло несколько наших военнослужащих. Мы дали им достойный ответ и заставили отступить. Но мы не перешли армяно-азербайджанскую государственную границу. Военные столкновения, продолжавшиеся несколько дней, прекратились, потому что у нас не было намерений вести войну на территории Армении. Хотя при желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении. Спустя месяц – в августе была совершена новая провокация, в Азербайджан заслана диверсионная группа. Руководитель диверсионной группы был задержан и дал показания о том, что направлен в Азербайджан для осуществления террористических актов. Это была очередная провокация. Наконец, в конце сентября наши военные позиции и населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате чего погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц. Мы, естественно, дали адекватный ответ на это и, проведя контрнаступательную операцию, заслуженно наказали врага. Продолжавшаяся 44 дня II Карабахская война завершилась полной победой Азербайджана»,- сказал глава государства.