Заложенные Арменией мины представляют серьезную угрозу общественной безопасности – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сделал публикацию на своей странице в Твиттер по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает Trend, в публикации говорится, что Организация Объединенных Наций провозгласила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Помощник президента Азербайджана в своей публикации обратил внимание на минирование Арменией освобожденных территорий Азербайджана.

«Заложенные Арменией мины представляют серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения и препятствуют социально-экономическому развитию на освобожденных землях», – написал Хикмет Гаджиев.

(Редактор: Надир Насиров)