Начался визит глав религиозных общин Азербайджана в Агдам (ФОТО)

БАРДА /Trend/ - Начался визит глав религиозных общин Азербайджана в Агдам, сообщает в среду Trend.

В нем принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета газиев Управления, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-Удинской христианской общины Роберт Мобили и представители православной церкви.

До Агдама главы религиозных общин посетили Аллею шехидов и Джума-мечеть в Барде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)