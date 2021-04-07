Главы религиозных конфессий Азербайджана находятся в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)
АГДАМ /Trend/ - Главы религиозных конфессий Азербайджана находятся в Агдаме, сообщает в среду Trend.
В поездке участвуют председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета газиев УМК, глава Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.
В рамках поездки главы религиозных конфессий на месте осматривают разрушенные в Агдаме памятники на территории, называемой «Имарет», руины других исторических памятников.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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