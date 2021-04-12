В ВС Азербайджана начались тактические учения артиллеристов и ракетчиков (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в азербайджанской армии начались тактические учения подразделений ракетно-артиллерийских войск с боевыми стрельбами.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, в ходе учений будут проведены образцовые боевые стрельбы с применением боевой техники.

С учетом опыта, приобретенного во время Отечественной войны, основные усилия на учениях будут направлены на совершенствование навыков по управлению подразделениями в дневное и ночное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым, а также на организацию боевой деятельности при взаимодействии с другими видами войск.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)