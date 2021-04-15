Россия готова оказать всяческое содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – МИД

БАКУ/Trend/ - Россия готова оказать всяческое содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Мы не можем не приветствовать инициативу, которая направлена на установление прочного мира, добрососедских отношений между Баку и Ереваном. Надежной основой этому служит достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договорённости от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Готовы и далее оказывать всяческое содействие такого рода процессам. Разумеется, Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к восстановлению необходимого уровня взаимного доверия и нормализации двусторонних отношений. Важно, чтобы это продвижение сопровождалось позитивным фоном, в том числе и информационным. Предстоит преодолеть немало трудностей, препятствий, выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями. Делаем акцент на то, что стабильность, устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнеров России по этому региону. Рассчитываем, что в практических делах стороны будут стремиться к шагам, направленным на нормализацию отношений, созданию атмосферы доверия, а не новых разделительных линий» – отметила она.

(Редактор: Надир Насиров)