Снимок, запечатлевший человеческую трагедию в Гяндже после ракетного удара Армении, признан фотографией года в Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Снимок, на котором запечатлена жительница Гянджи, получившая известие о гибели близкого родственника в результате ракетного обстрела Арменией этого азербайджанского города в дни Отечественной войны, стал лучшим в Турции в номинации "Медиа-фото года".

Фотография сделана корреспондентом турецкой газеты Sabah Угуром Йылдырымом.

Снимок был отобран из 5 188 других фоторабот.

Другая фотография Угура Йылдырыма, на которой запечатлена радость людей после освобождения города Шуша, также получила награду в Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)