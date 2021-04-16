Снимок, запечатлевший человеческую трагедию в Гяндже после ракетного удара Армении, признан фотографией года в Турции (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Снимок, на котором запечатлена жительница Гянджи, получившая известие о гибели близкого родственника в результате ракетного обстрела Арменией этого азербайджанского города в дни Отечественной войны, стал лучшим в Турции в номинации "Медиа-фото года".
Фотография сделана корреспондентом турецкой газеты Sabah Угуром Йылдырымом.
Снимок был отобран из 5 188 других фоторабот.
Другая фотография Угура Йылдырыма, на которой запечатлена радость людей после освобождения города Шуша, также получила награду в Турции.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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