Выделены средства на бурение 25 субартезианских скважин в ряде районов Азербайджана - распоряжение

Политика 23 апреля 2021 13:36 (UTC+04:00)
Выделены средства на бурение 25 субартезианских скважин в ряде районов Азербайджана - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению орошения посевных площадей в ряде районов страны и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 25 субартезианских скважин для улучшения орошения посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 16 населенных пунктах пяти районов с населением 29 662 человека, а также для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 1,75 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из него вопросы.

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