Началось пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 27 апреля началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

На заседании обсуждаются следующие вопросы:

- избрание членов ЦИК и заменяющих их в случае необходимости лиц;

- утверждение устава Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества;

- законопроект о внесении изменения в закон «О прокуратуре» (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон «О прохождении службы в органах прокуратуры» (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон «О свободе вероисповедания» (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в законы «О заботе государства о лицах, больных сахарным диабетом», «О донорстве крови и ее компонентов», «О профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана», «О пчеловодстве», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «О закупке земель для государственных нужд», «О борьбе с заболеванием ВИЧ» и «О пресечении бытового насилия» (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в законы «О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом», «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения», «О защите зеленых насаждений», «Об обязательной диспансеризации детей», «Об ограничении использования табачной продукции», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью», «О психологической помощи» и «Об общем образовании» (второе чтение)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)