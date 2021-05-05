Путин и Эрдоган обсудили проблематику карабахского урегулирования

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора затронули проблематику нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта, передает Trend со ссылкой на сайт Кремля.

Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учётом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации. Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества в этом направлении. Речь, в частности, идёт о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере.

Продолжено рассмотрение актуальной региональной проблематики.

Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики.

При обсуждении ситуации в Ливии условлено и впредь поддерживать усилия Правительства национального единства по укреплению целостности страны при должном учёте интересов основных политических сил и регионов.

Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам.