Ситуация в Карабахе существенно нормализовалась – Лавров

БАКУ/Trend/ - Ситуация на земле в Карабахе существенно нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В нагорнокарабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Лавров также отметил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично". "Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась, способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа", - подчеркнул он.