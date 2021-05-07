Будет создана информационная система «Электронная прокуратура» – Указ

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения применения современных информационных и коммуникационных технологий в деятельности органов прокуратуры Азербайджана будет создана информационная система «Электронная прокуратура».

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе «О применении Закона Азербайджанской Республики от 27 апреля 2021 года № 307-VIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" и о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 24 декабря 1999 года № 232 "О применении Закона Азербайджанской Республики "О прокуратуре"».