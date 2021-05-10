Обнародована программа визита Лаврова в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Обнародована программа визита Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Азербайджан 10-11 мая, передает Trend со ссылкой на сайт МИД России.

«Особое внимание будет уделено всесторонней реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Планируется рассмотреть ситуацию в Нагорном Карабахе, гуманитарные аспекты нагорно-карабахского урегулирования, вопросы постконфликтного восстановления и налаживания мирной жизни. В числе основных задач – разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе. Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и России обсудят также вопросы координации взаимодействия на площадках ведущих региональных и международных объединений – СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы, ОЧЭС», - говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, российско-азербайджанский диалог оставался интенсивным в 2020 году и постепенно возвращается в очный формат. В его основе – регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, развитые межпарламентские, межправительственные и межведомственные связи, а также взаимодействие на региональном уровне.

«Из последних контактов: 1 апреля с.г. состоялся рабочий визит Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчука во главе межведомственной делегации в Баку, 1-2 апреля с.г. – рабочий визит Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова в Москву для участия в СМИД СНГ. 9 апреля с.г. Генпрокурор Российской Федерации И.В.Краснов посетил Баку с рабочим визитом.

26 апреля с.г. в Москве прошло 6-е заседание Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

27 апреля с.г. – состоялось 19-е заседание Межправительственной российско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Россия – один из главных внешнеторговых партнеров Азербайджана.

«В 2020 г. товарооборот между странами составил 2,889 млрд долл., экспорт – 2,075 млрд долл., импорт – 813,0 млн долл. США. Реализуется подписанный в 2018 г. в ходе официального визита в Россию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года. Российские прямые инвестиции в Азербайджан составляют 4,5 млрд долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 млрд долл. В Республике работают более 900 совместных компаний, в т.ч. порядка 300 со стопроцентным российским капиталом.

Развивается взаимодействие в энергетическом секторе. «Роснефть» сотрудничает с Государственной нефтяной компанией Азербайджана в области разведки и добычи нефти и газа, а также поставок нефти и нефтепродуктов. «Транснефть» обеспечивает транзит азербайджанской нефти по территории Российской Федерации. «ЛУКОЙЛ» владеет сетью АЗС, участвует в консорциуме по разработке газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» с долей 10%», - отмечается в материале.

««Интер РАО» поставляет электроэнергию в режиме параллельного функционирования энергосистем двух стран. Прорабатывается вопрос о создании энергомоста Россия – Азербайджан – Иран.

Активное участие в финансовом обеспечении экономического взаимодействия наших стран принимает ПАО «ВТБ». Банк предоставляет широкий спектр услуг партнерам в Азербайджане в национальных валютах.

Значимый характер носит российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество, выстраиваемое с учетом необходимости поддержания баланса сил в регионе. Соответствующая работа ведется в рамках профильной межправкомиссии.

В 2019 г. Россия вышла на первое место по числу туристов, посетивших Азербайджан – более 900 тыс. человек (треть от общего числа).

Динамично развивается сотрудничество на каспийском треке. Россия и Азербайджан ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она открывает широкие возможности для взаимодействия в рамках «каспийской пятерки».

Российско-азербайджанское сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах продолжает оставаться среди приоритетных направлений. В 2019 г. прошли Дни культуры России в Азербайджане.

С 2008 г. работает Бакинский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова (6 факультетов: химический, физический, экономический, филологический, психологии и прикладной математики), где обучается более 400 человек, с 2015 г. – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. Ведется работа по налаживанию сотрудничества с азербайджанскими партнерами других российских вузов, в частности, МГИМО. С 2020 г. в Университете АДА (Азербайджанская Дипломатическая Академия) реализуются совместные с МГИМО образовательные программы «Международные финансы и управление рисками» и «MGIMO Global МВА».

В России обучается свыше 11 тыс. азербайджанских студентов. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий», - говорится в сообщении.