В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения, начавшиеся 17 мая.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на очередном этапе учений задачи, связанные с деятельностью войск, разрабатывались на картах в полевых пунктах управления, а решения доводились до подразделений, участвующих в практической деятельности, через системы связи и автоматизированного управления.

Практически отрабатывались размещение войск в районах сосредоточения, на огневых и исходных позициях, а также взаимодействие артиллерийских частей с общевойсковыми соединениями. При поддержке армейской авиации производилась высадка тактического десанта на равнинной местности и господствующих высотах со сложным рельефом. Разведка и подразделения спецназа выполнили свои задачи в сложных горных условиях.