До скорой встречи в новом Агдаме - репортаж Trend TV

АГДАМ /Trend/ - После блистательной победы Азербайджана над захватнической Арменией на освобожденных от оккупации территориях полным ходом идут строительные и восстановительные работы. Люди, изгнанные из родных очагов и долгие годы жившие жизнью вынужденных переселенцев, с нетерпением ждут возвращения на свою землю, в свои дома.

Семьи вынужденных переселенцев, временно проживающих в настоящее время в поселке Бановшелер Агдамского района, рассказали Карабахскому бюро Trend о чувствах большой радости и гордости в связи с состоявшейся недавно с участием победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева закладкой фундамента различных объектов в заново отстраиваемом Агдаме.

Худаверди Гулиев, который больше не является вынужденным переселенцем, сказал, что за прошедшие годы всегда ощущал поддержку государства: "Для нас были созданы все необходимые условия, мы всегда ощущали поддержку государства. Но мы ждем, когда вернемся в свой родной город Агдам. Слава нашему Верховному главнокомандующему и нашей доблестной армии! Они подарили нам большую победу, освободили наши земли. Агдам отстраивается, он будет еще краше и современнее».

Бывшая жительница города Агдам Сакина Нифталиева сказала, что освобождение земель страны от агрессора принесло непередаваемое чувство гордости и радости: «Наши земли освобождены, Президент Ильхам Алиев подарил нам такое счастье, которого хватит на всю оставшуюся жизнь. Теперь мы с нетерпением ждем возвращения в свои дома, в свои родные очаги. Уверены, что в скором времени мы вернемся и встретимся уже в новом Агдаме».

Роза Адилова долгие годы жила в тоске по родному городу, и с нетерпением ждет возвращения: «Государство создало здесь для нас все условия, мы благодарны руководству страны, но мы хотим вернуться в родной Агдам – город, в котором жили, и уверены, что скоро испытаем эту радость».

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(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова)