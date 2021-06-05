Нужно предотвратить жертвы среди гражданского населения из-за взрыва мин - представитель ЕС

БАКУ /Trend/ - Нужно предотвратить жертвы среди гражданского населения из-за взрыва мин.

Об этом говорится в публикации в Twitter официального представителя ЕС по внешним связям Питера Стано, передает в субботу Trend.

Он отметил, что необходимо обмениваться всей информацией, необходимой для разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Напомним, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.