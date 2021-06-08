Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией латвийского парламента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов восьмого июня принял делегацию во главе с руководителем Группы продвижения сотрудничества между Сеймом Латвии и Милли Меджлисом Азербайджана Романом Наудинышем.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов тепло поприветствовал гостей и с удовлетворением отметил существующие отношения между нашими странами, основанные на исторических связях, взаимной поддержке и сотрудничестве. Были обозначены перспективы успешного сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Роман Наудиньш подчеркнул значимость визита с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в регионе. Также была отмечена важность соблюдения достигнутых договоренностей для обеспечения мира в регионе. Член Сейма Латвии подчеркнул серьезность минной угрозы, с которой столкнулся Азербайджан.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, в частности о шагах, предпринятых Арменией для обострения напряженности в приграничной зоне, подрывной и разведывательной деятельности на пограничном пункте, включая попытки минирования азербайджанских территорий, а также о ходе выполнения трехсторонних заявлений, процессе восстановления освобожденных территорий.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между двумя странами и расширении гуманитарных связей между парламентами.

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)