Президент Турции встретился в Анкаре с парламентской делегацией Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Девятого июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с находящейся с визитом в Анкаре азербайджанской делегацией, возглавляемой руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиманом Амираслановым, сообщает в среду Trend.

Встреча состоялась после выступления Эрдогана на заседании парламентской франции Партии справедливости и развития Турции.

После встречи была сделана фотография на память.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)