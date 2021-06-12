США приветствуют передачу Азербайджаном армянской стороне задержанных армян - госсекретарь

БАКУ /Trend/ - США приветствуют передачу Азербайджаном армянской стороне 15 задержанных армян.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в публикации госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

«Мы благодарны правительству Грузии за важную роль в содействии переговорам между сторонами. Такие шаги приблизят народы в регионе к мирному будущему, которого они заслуживают», - пишет он.

Отметим, что 12 июня 2021 года Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

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