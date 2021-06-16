Президент Ильхам Алиев: Развевающиеся сегодня в Шуше флаги Азербайджана и Турции свидетельствуют о нашем единстве

БАКУ/Trend/ - Развевающиеся сегодня в Шуше флаги Азербайджана и Турции свидетельствуют о нашем единстве.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы после подписания после подписания Шушинской декларации.

«Сегодня мы встречаемся в освобожденной Шуше. Уверен, что сегодня взоры азербайджанского народа, турецкого народа, всего мира направлены сюда, так как этого визита с нетерпением ожидали в Азербайджане, я знаю, что он вызывает большой интерес. Заявления, которые прозвучат сегодня отсюда – из нашего древнего города Шуша - отзовутся во всем мире, это будет иметь большой резонанс. Историческое значение нынешнего визита будут помнить на протяжении еще многих лет.

Город Шуша был освобожден от оккупации 8 ноября минувшего года. Освобождение Шуши требовало большого героизма. Каждый человек, побывавший в Шуше, глядя на эти отвесные скалы, понимает, что взятие, освобождение этого города, считающегося неприступной крепостью, требует большого героизма, профессионализма, отваги, самоотверженности. Отважные азербайджанские солдаты, проливая кровь, становясь шехидами, взбираясь на отвесные скалы, можно сказать, невооруженными, с легким оружием отобрали Шушу у врага и подняли флаг Азербайджана.

Развевающиеся сегодня в Шуше флаги Азербайджана и Турции свидетельствуют о нашем единстве. Со дня начала Второй Карабахской войны, с первых ее часов мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил однозначную, ясную и открытую поддержку Азербайджана. С первых часов войны он сказал, что Азербайджан не один. Это, с одной стороны, воодушевило нас, а с другой, - остановило намеревавшиеся вмешаться все силы, круги»,- сказал глава государства.