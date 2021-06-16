Важное значение победы Азербайджана будет осознано со временем - Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Важное значение победы Азербайджана будет осознано со временем.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент).

"Победа [в Карабахе] не должна никого беспокоить, потому что это торжество созидания, а не разрушений, справедливости, а не злодеяний", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что во всех уголках Карабаха воцарился покой.

"Наши азербайджанские братья вернутся в свои дома. Мы были бы рады во время очередного визита увидеть вернувшихся на свои земли азербайджанских братьев. В настоящее время быстрыми темпами строятся дороги, восстанавливается инфраструктура. Мы построим в регионе школы, больницы и другие объекты", - сказал Эрдоган.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)