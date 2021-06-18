Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым, сообщает в пятницу Trend.
Встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье.
На встрече обсуждались вопросы по развитию связей в тюркском мире и другие темы, представляющие взаимный интерес.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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