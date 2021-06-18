Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым, сообщает в пятницу Trend.

Встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье.

На встрече обсуждались вопросы по развитию связей в тюркском мире и другие темы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)