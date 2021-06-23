После избиений я перестал видеть – бывший пленный

БАКУ /Trend/ - После избиений я перестал видеть. Людвик Мкртычян бил меня прикладом автомата, сломал мне нос, а затем нас бросили в грязь.

Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Эльман Гаджиев, сообщает в среду Trend.