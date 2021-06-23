После избиений я перестал видеть – бывший пленный

Политика 23 июня 2021 15:13 (UTC+04:00)
После избиений я перестал видеть – бывший пленный

БАКУ /Trend/ - После избиений я перестал видеть. Людвик Мкртычян бил меня прикладом автомата, сломал мне нос, а затем нас бросили в грязь.

Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Эльман Гаджиев, сообщает в среду Trend.

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