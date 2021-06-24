Россия вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ продолжает помогать Азербайджану и Армении укреплять доверие между собой – Лавров

Политика 24 июня 2021 13:18 (UTC+04:00)
Россия вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ продолжает помогать Азербайджану и Армении укреплять доверие между собой – Лавров

БАКУ /Trend/ - Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжает помогать Азербайджану и Армении укреплять доверие между собой.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе IX Московской конференции по международной безопасности сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Москва также многое сделала для создания условий для восстановления мирной жизни на Южном Кавказе. Мы продолжаем вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ помогать сторонам укреплять доверие между собой, реализовывать гуманитарные проекты, — добавил Лавров.

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