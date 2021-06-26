Президент Ильхам Алиев: Сегодня число стран, желающих наладить более близкие связи с Азербайджаном, неуклонно растет

БАКУ/Trend/ - Сегодня число стран, желающих наладить более близкие связи с Азербайджаном, неуклонно растет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

«Хочу еще раз сказать, что наша подготовка должна была быть всесторонней, так как нам необходимо было добиться успеха, в первую очередь в международной плоскости и мы добились этого. В последние годы ведущие международные организации приняли постановления и резолюции, поддерживающие нашу позицию. До войны я неоднократно высказывался по этому поводу, стараясь довести до граждан мысль о том, что это – один из основных факторов для урегулирования конфликта, так как нам следовало доказать, что международное право на нашей стороне. Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. Почему необходимо было доказать это? Потому, что Армения и ее зарубежные покровители, армянское лобби, рисовали совершенно искаженную картину, связанную с ситуацией. К сожалению, проармянские силы, зарубежные покровители Армении пытались превратить эту фальшивую реальность в правду. Наши же возможности были крайне ограничены. Поэтому стоявшая перед нами важнейшая задача заключалась в доведении до мировой общественности реальной ситуации в международной плоскости, в принятии постановлений влиятельных международных организаций. Так оно и случилось. Ведущие международные организации – ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, даже всегда отличающийся несправедливым отношением к нам Европейский парламент, Совет Европы вынуждены были принять постановления и резолюции, отражающие реальность, отвечающие нашим интересам. Это была международная сторона вопроса.

Кроме того, нам необходимо было упрочить наши связи в двустороннем формате. Посмотрите, насколько увеличилось число наших друзей в последние годы. Сегодня число стран, желающих наладить более близкие связи с Азербайджаном, неуклонно растет, Вторая Карабахская война еще раз подтвердила это. Армения, можно сказать, находилась в полностью изолированном положении. Я не говорю сейчас о выступлениях, заявлениях некоторых проармянских внешних кругов. Но в результате нашей неутомимой деятельности в целом, в мире уже сложилось совершенно конкретное и отражающее правду представление о войне. В том числе нашу силу преумножили отношения, построенные нами в двустороннем формате со многими странами на основе равноправия и взаимных интересов. Братские страны во главе с Турцией, Пакистан и Афганистан, а также Организация исламского сотрудничества и другие страны с первых часов войны оказали нам поддержку. Это наглядно свидетельствует о том, какая у нас мощная международная поддержка. А кто поддержал Армению? Нам хорошо известно об этом, было бы неуместно называть эти страны на сегодняшней церемонии. Но что изменили эти заявления? Ничего, так как мы руководствуемся международным правом, справедливостью и силой»,- отметил глава государства.