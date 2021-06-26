Надеемся, что новое соглашение между ЕС и Азербайджаном будет подписано до конца этого года - Богдан Ауреску

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что новое соглашение между ЕС и Азербайджаном будет подписано до конца этого года.

Как передает Trend, об этом в субботу в ходе пресс-конференции в Тбилиси сказал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

"Будучи в Азербайджане, мы отметили свою уверенность в том, что эта страна играет важную роль в стабильности и процветании Южного Кавказа", - сказал он.

Выразив надежду на то, что соглашение будет подписано в скором времени, он отметил, что на данный момент стороны ведут в связи с этим переговоры.

Отметим, что в период с 24 по 26 мая министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску посетили страны Южного Кавказа.