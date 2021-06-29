Институт по правам человека и равенству Турции проведет оценочную миссию в Карабахе (версия 2)

(первая версия в 12:45)

БАКУ /Trend/ - По приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Сабины Алиевой делегация Института по правам человека и равенству Турции с 28 июня по 2 июля находится в Азербайджане для проведения оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

В состав делегации вошли руководство института, исследователи из известных турецких университетов, обладающие опытом расследования в сфере военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права.

Сегодня омбудсмен Азербайджана, группа сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека и члены турецкой делегации посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Общественность будет подробно проинформирована о ходе визита турецкой делегации в Азербайджан.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)