В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Началась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с официальным визитом в стране министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Министр Джейхун Байрамов поприветствовал находящегося с официальным визитом в стране главу МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева", - говорится в публикации..

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)