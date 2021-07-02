В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Кыргызстана
БАКУ /Trend/ - Началась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с официальным визитом в стране министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Министр Джейхун Байрамов поприветствовал находящегося с официальным визитом в стране главу МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева", - говорится в публикации..
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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