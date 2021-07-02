Необходима серьезная реакция на сброс Арменией отходов в реку Охчучай - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Медно - молибденовый завод на территории Армении сбрасывает неочищенные отходы производства в реку Охчучай.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым в Баку, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это масштабная проблема, потому что Охчучай впадает в реку Араз.

Таким образом, это проблема не только Азербайджана, но и Ирана, отметил министр.

"Азербайджан требует серьезной реакции на этот вопрос. Армении не удастся уйти от ответственности. В то же время мы обращаемся к зарубежным компаниям, работающим в Армении, требуя, чтобы они приняли в связи с этим действенные меры", - сказал Байрамов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)