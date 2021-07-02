Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы расширения сотрудничества

Политика 2 июля 2021 16:52 (UTC+04:00)
Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы расширения сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы расширения сотрудничества в ходе встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Стороны на встрече также выразили удовлетворение развитием взаимных связей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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