БАКУ /Trend/ - Подготовлено новое "Положение о дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса" (парламент).

Как сообщили в понедельник Trend в отделе по связям с общественностью и печатью Милли Меджлиса, пятого июля состоялось совместно заседание в видеоформате парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и дисциплинарной комиссии.

Открывая заседание, первый вице-спикер, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сообщил, что на обсуждение вынесен вопрос об утверждении "Положения о дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса".

Первый вице-спикер проинформировал участников заседания о положении, состоящем из девяти статей и определяющим порядок организации, работы, полномочия дисциплинарной комиссии, права и обязанности ее членов, а также депутата, в отношении которого комиссия проводит расследование. Было отмечено, что новое положение подготовлено в соответствии с действующим законодательством. В частности, в нем четко определены порядок и сроки рассмотрения дисциплинарной комиссией апелляций и обращений.

Председатель дисциплинарной комиссии Эльдар Ибрагимов отметил, что поправки в новое положение направлены на дальнейшее совершенствование деятельности комиссии.

На заседании также выступили депутаты Гудрат Гасангулиев, Эркин Гадирли, Вугар Искендеров, Фазаил Агамалы, Малахат Ибрагимгызы.

По итогам заседания новое "Положение о дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса" было рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)