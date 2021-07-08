Жители Зангилана обратились к послу Германии: Требуем незамедлительной приостановки работы Cronimet (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Беженцы из Зангиланского района направили обращение послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу по вопросу принятия мер в отношении компании Cronimet, которая загрязняет трансграничную реку Охчучай, сообщает в четверг Trend.

В обращении говорится:

"Мы, вынужденные переселенцы из Зангиланского района, обращаемся к вам в связи с экологическим террором, совершенным во время армянской оккупации нашей родины. Мы временно поселились в разных городах и районах Азербайджана, но не теряли надежду на возвращение в свои дома. Героическая азербайджанская армия под руководством Президента Ильхама Алиева освободила наши оккупированные территории, в том числе Зангиланский район, откуда мы были насильно изгнаны.

Завоеванная победа воодушевила нас, и мы с нетерпением ждем того дня, когда вернемся в родные места. Но вызывает сожаление тот факт, что Зангилан подвергается экологическому террору. Жители Зангилана до оккупации использовали воду из Охчучая для орошения, а также ловили в этой реке рыбу. Сегодня токсичные отходы Гаджаранского медно-молибденового и Гафанского медно-обогатительного заводов, расположенных у истока этой реки в Армении, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай без очистки. Немецкая компания Cronimet, работающая в горнодобывающем секторе Армении, не соблюдает экологические стандарты, что создает угрозу экологического терроризма не только для Зангиланского, но и других прилегающих к нему районов.

Теперь воду из реки нельзя использовать для орошения, кроме того, в ней гибнет вся рыба. Мы, зангиланцы, требуем прекращения экологического террора, совершаемого на наших исконных землях. Мы призываем Германию, страну экологических стандартов, принять срочные меры против Cronimet, ставшей причиной возникновения угрозы для других стран.

Мы требуем незамедлительного прекращения работы Cronimet. В противном случае мы обратимся в международные суды в связи с предприятием, совершающим экологический терроризм, и Германией".

Обращение подписали более 100 вынужденных переселенцев из Зангилана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)