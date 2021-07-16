Оказываемая Движением неприсоединения Азербайджану поддержка достаточно важна - депутат

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения, крупнейший политический институт в мире после Генеральной Ассамблеи ООН, всегда занимало справедливую позицию в соответствии с международным правом по вопросам, связанным с территориальной целостностью и суверенитетом Азербайджана. С этой точки зрения поддержка Азербайджана Движением неприсоединения достаточно важна.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Солтан Мамедов.

По его словам, председательство Азербайджана в этой организации, основной целью которой является содействие миру, безопасности и развитию, является показателем растущей роли и престижа нашей страны в системе международных отношений.

Депутат напомнил, что в принятых Движением неприсоединения документах, касающихся военной провокации, совершенной в 2020 году вооруженными силами Армении на товузском направлении, а также во время Отечественной войны, отстаивалась справедливая позиция Азербайджана.

По словам Мамедова, решительная позиция семи стран-участниц Движения неприсоединения против необъективного заявления Совета Безопасности ООН в отношении Азербайджана еще раз подтверждает правильность внешнеполитической стратегии нашей страны.

"Учитывая, что Бандунгские принципы, на которые опирается Движение неприсоединения, полностью соответствуют внешнеполитическим приоритетам Азербайджана, председательствующего в этой организации с 2019 года, наша страна будет выстраивать свою деятельность на этих принципах. Это - уважение суверенитета и территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела стран, содействие сотрудничеству и другие принципы. Азербайджан - одна из стран, которая всегда придерживается этих принципов в своей внешней политике", - сказал депутат.

Он отметил, что в 2020 году Азербайджан решил один из важнейших вопросов повестки дня Движения неприсоединения, и армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом.

Урегулирование этого конфликта, обеспечение территориальной целостности Азербайджана еще раз подтвердили важность особо чувствительного подхода мирового сообщества к основополагающим принципам международного права, считает парламентарий.

"Помимо обеспечения своей территориальной целостности, Азербайджан также устранил одну из проблем, которая долгое время вызывала обеспокоенность мирового сообщества, препятствуя миру и безопасности в регионе, благосостоянию и развитию народов Южного Кавказа. Теперь впереди важные задачи, такие как подписание мирного соглашения, открытие коммуникаций, использование всех возможностей для сотрудничества. Считаю, что нынешняя экономическая мощь, военные возможности, а также международный престиж Азербайджана позволят нам успешно решить и эти задачи", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)