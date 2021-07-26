Назначен новый постпред Азербайджана при международных организациях

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Галиба Малик оглу Исрафилова постоянным представителем Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях.

Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Вагиф Исмаил оглу Садыгов.